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العثور على جثة شاب داخل منزله بطنطا

قضايا وحوادث

جثة
ارشيفية

مصطفى صابر

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الغربية

العثور على جثة شاب

منزله

طنطا

عثر أهالي مساكن العجيزي التابع لمدينة طنطا بمحافظة الغربية، على جثة شاب داخل منزله ، وتم نقله لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بالعثور على " وليد.م.ا.م 28سنة "   جثة هامدة داخل منزله بمنطقة مساكن العجيزي، انتقل الرائد يوسف الجندي  ،رئيس مباحث قسم اول طنطا لمكان البلاغ.

 وقررت النيابة العامة نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.


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