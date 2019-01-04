بيراميدز بعد الفوز على الأهلي: «ما تلعب يلا»

04 يناير 2019 - 08:31 م

نجح فريق بيراميدز في الفوز على الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة لبطولة الدوري.

ونشرت الصفحة الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيديو خاص على أنغام الأغنية الشعبية الشهيرة "ألعب يلا" للثنائي أوكا وأورتيجا، وكتبت عليها "ما تلعب يلا"، في إشارة منها لهدف عبد الله السعيد الثاني في مرمى الأهلي والذي قاد فريقهم للفوز.

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز على الأهلي، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الدفاع الجوي، بثنائية نظيفة سجلها محمد فاروق وعبد الله السعيد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وبهذا الفوز أرتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 33 في المركز الثاني، وفيما تجمد رصيد الأهلي عند 24 نقطة في المركز السادس.