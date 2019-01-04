السويد تعلن الاشتباه بإصابة شخص بفيروس إيبولا

04 يناير 2019 - 10:20 م

أعلنت السلطات السويدية، الجمعة، أن شخصا يعالج في مستشفى "أوبسالا" الجامعي بالبلاد، بعد الاشتباه بإصابته فيروس إيبولا.



ونقلت صحيفة "أوبسالا نيا تيدنينغ" المحلية، عن ميكائيل كولر، المتحدث باسم مستشفى "أوبسالا"، قوله: "وصلنا المريض، صباح الجمعة، وأكد أنه كان يتقيأ دمًا، وهذا بالفعل أحد أعراض الإصابة بفيروس إيبولا".



ودخل المريض في البداية مستشفى "إينكوبينغ"، قبل نقله إلى "أوبسالا".



وأكد كولر، أن كبير الأطباء في مستشفى جامعة "أوبسالا"، قال إن "المريض زار في الآونة الأخيرة بوروندي (شرق إفريقيا)، لنحو ثلاثة أسابيع".



وذكرت السلطات أن قسم الطوارئ في إينكوبينغ، تمّ إغلاقه، ويجري فحص أفراد طاقم المستشفى الذين تعاملوا مع المريض.



ولم تؤكد السلطات السويدية على أن المريض مصاب بإيبولا، حتى الساعة 17.10 ت.غ، لكنها قالت إنه وضع في الحجر الصحي.

