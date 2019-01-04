جابر عصفور يفتح النار على "الأزهر": لا يمثل الاسلام

04 يناير 2019 - 11:30 م

يرى الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، أن مؤسسة الأزهر الشريف غير قادرة على تجديد الخطاب الديني، موضحًا: "نحن نعتمد على مؤسسة فاقدة القدرة على التجديد، ومن يفسد الشيء لا يصلحه".



وأوضح "عصفور"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن قضيتي "التعليم" و"الثقافة" يرتبط بهما قضايا الأمن القومي، مشيرًا إلى أن تغيير وعي المواطنين يعد قضايا "أمن قومي" وإذا فشلت الدولة في ذلك فشلت في إيجاد الوسائل التي تحميها.

