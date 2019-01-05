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ترامب والديمقراطيون يفشلان في إنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية

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قال مشرعون، إن الرئيس دونالد ترامب وزعماء الديمقراطيين فشلا في التوصل لاتفاق اليوم الجمعة، لإنهاء إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية وسط خلاف بشأن طلب ترامب، خمسة مليارات دولار لتمويل الجدار الذي يصر على بنائه على الحدود مع المكسيك.
ووصف ترامب، اجتماعا في البيت الأبيض بشأن إغلاق الحكومة بأنه إيجابي، لكن نانسي بيلوسي الرئيسة المنتخبة حديثا لمجلس النواب، بعد أن سيطر الديمقراطيون على المجلس يوم الخميس، قالت إنه كان مثيرا للخلاف أحيانا.
وأبلغ تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الصحفيين عقب الاجتماع "أبلغنا الرئيس أننا نحتاج إلى أن تكون الحكومة مفتوحة، "هو أصر، في الواقع هو قال: إنه مستعد لأن يبقي الحكومة مغلقة لفترة زمنية طويلة جدا.. لشهور أو حتى سنوات".
ومتحدثا إلى الصحفيين بعد الزعماء الديمقراطيين، أكد ترامب أنه مستعد لأن يستمر إغلاق الحكومة لشهور أو سنوات لكنه عبًر عن الأمل بأن يمكن إعادة فتحها خلال أيام قليلة.
ويقول ترامب، إن الجدار يهدف لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات عبر الحدود، وأثناء حملته الانتخابية في 2016 وعد ترامب مرارا ببناء الجدار وتوعد بأن المكسيك ستموله لكن البلد الواقع في أمريكا الوسطى رفض أن يفعل ذلك.
وقالت بيلوسي، إن الجانبين اتفقا على مواصلة المحادثات.
وأضافت قائلة "لكننا نعترف في الجانب الديمقراطي بأننا لا يمكننا فعلا تسوية هذا الأمر حتى نعيد فتح الحكومة، وقد أوضحنا ذلك بجلاء للرئيس".

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