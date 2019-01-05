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زوجان يفوزان بـ147 مليون دولار في اليانصيب

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المصريون ووكالات

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أعلن عن اختيار زوجين متوسطي العمر من أيرلندا الشمالية اليوم للفوز بالجائزة الكبرى البالغة 115 مليون جنيه استرليني ( 7ر146 مليون دولار) في سحب يانصيب يورومليونز للعام الجاري.
وأمسك فرانسيس وباتريك كونولي شيكا عملاقا بقيمة نحو 9ر114 مليون جنيه استرليني أثناء التقاط صور في حفل توزيع جوائز استضافته شركة كاميلوت، المنظمة لليانصيب الوطني في بريطانيا.
وقال باتريك كونولي (54 عاما)، إنه أمر لا يصدق، بينما يمسك الشيك بيديه.
وقالت فرانسيس كونولي (52 عاما):" لا أعرف ماذا أقول" أثناء فحصها للأرقام على الشيك.
وقال الزوجان اللذان لديهما ثلاث بنات وثلاثة أحفاد، إنهما أعدا قائمة تضم نحو 50 من أفراد الأسرة والأصدقاء الذين يعتزمان مساعدتهم ماليا بعد الفوز بجائزة اليانصيب.
والزوجان كونولي، رابع أكبر الفائزين باليانصيب في بريطانيا.
والأرقام الفائزة هي 01 ، 08 ، 11 ، 25 ، 28.
وحصل 10 لاعبين آخرين على مليون جنيه استرليني لكل منهم في سحب رأس السنة الجديدة.

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