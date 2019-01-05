» تعرف على أجر رئيس المكسيك الشهري.. لن تصدق

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كشف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس الجمعة، عن أجر متواضع نسبيا له قائلا إنه "لم يكن مهتما بالمال أبدا".
ووفقا لبيان صدر يوم الجمعة، يحصل لوبيز اوبرادور على 108 آلاف و744 بيزو (5604 دولارات) شهريا بعد خفض أجره بنحو الثلث.
كما أن لديه أصول بقيمة 446 ألف و68 بيزو. ويمتلك أولاده مبنى مقام على مساحة 2ر1 هكتار في جنوبى المكسيك، بينما تعود ملكية منزل الأسرة في مكسيكو سيتي إلى زوجته.
وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي: "لم أكن أبدا مهتما بالمال، أنا أناضل من أجل المثل والمبادئ، وعلى الرغم من أنه يتعين علي أيضا توضيح، أنه ليس كل شخص يمتلك شيء فهو شرير، الكثير من المواطنين جمع ثروة وسلعا بشكل قانوني بجهودهم وعملهم".
كان الرئيس اليساري الذي تولى منصبه في الأول من ديسمبر قد تعهد خلال حكومته الانتخابية بتشكيل حكومة تقشف.

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