"الوحش" يكشف علاقة سوزان مبارك بذبح الزوجات

كشف المحامي نبيه الوحش عن أن قانون الأحوال الشخصية السبب في ذبح الأزواج لزوجاتهم وذنبهم في رقبة سوزان مبارك.
وأضاف "الوحش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين+"، مساء الجمعة أن جيهان السادات وسوزان مبارك السبب في تطبيق مواد غربية مستوردة من أجل تمكين المرأة، وساعدت على المشاكل الزوجية المتُكررة.
وتابع "الوحش" أنه يجب علينا أن نأخذ قوانيننا الشخصية من الدين الإسلامي دون استيرادها من أوروبا، مشيرًا إلى ضرورة تصحيح قانون الأحوال الشخصية، حفاظًا على "الزوجات المصريات".