» تفاصيل صادمة ترويها والدة قتيلة المطرية

كشفت والدة "غادة" ضحية زوجها بالمطرية، عن تفاصيل ذبح الزوج لابنتها أمام طفلها، وكيف كان يعذبها أمام الجيران.

وأوضحت والدة القتيلة، في حوار مع برنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين+"، مساء الجمعة، أن المتهم تقدم لخطبة "غادة" منذ خمس سنوات وتزوجها في خلال خمسة أشهر، مضيفة أن الثلاثة أشهر الأولى من الزواج مرت بسلام وود بينهما، وبعدها تغير الحال إلى خلافات طيلة الوقت، وتعدى المتهم عليها بالضرب المبرح ووصل الأمر لربطها في "قعدة الحمام وتعذيبها".

