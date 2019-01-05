موقف مفاجيء من "تركي آل الشيخ" تجاه شخص قال "الأهلي فوق الجميع"

05 يناير 2019 - 05:58 ص

أبدى المستشار تركي آل الشيخ - مالك نادي "بيراميدز" - إعجابه بتدوينه ختمها صاحبها بكلمة "الأهلي فوق الجميع".



وكان "آل الشيخ" تعرض لانتقادات شديدة بعد مباراة بيراميدز والأهلي التي فاز فيها الأول على الثاني بهدفين مقابل هدف ، حيث خرج "آل شيخ" بتغريدة وكتب عليها: "الفوز اهدية ل الوالدة الله يحفظها ".



حيث خرج الصحفي "محمد الأمير" ، وكتب تغريدة تعليقا على الأمر ، قال فيها: "ما حصل من سب أم المستشار لا يمس شيم الرجولة بشيء ، كذلك أي سب للنادي الأهلي وتاريخه أو السخرية من رموزه بالنسبة لي أمر لن أقبله من أي من كان .. بيراميدز تجربة فرضت نفسها لكنها في رأيي الشخصي المتواضع رد فعل وليست مشروع أصيل وسيظل الأهلي فوق الجميع".



المفاجأة كانت قيام "آل الشيخ" بعمل "إعجاب" على كلام "الأمير" ، وبذلك بعد دقائق قليلة من تدوينته التي علق فيها على فوز فريقه على الأهلي قائلًا: "الحمدالله 3 نقاط من السادس ... عبدالله السعيد ( ربنا كبير)".





