» أزمة بسبب تعليق كارثي قاله زوج فنانة شهيرة ليلة زفافهما

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لباس المنتخب السوري "صنع في تركيا"

لباس المنتخب السوري "صنع في تركيا"

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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سيزان أكسيل

شنت وسائل إعلام تركية هجوما شرسا على الممثلة بورسو كيراتلي بسبب الفستان المثير للجدل الذي ارتدته في حفل زفافها على المطرب سيزان أكسيل.

وتزوج أكسيل بكيراتلي في القنصلية التركية بأمستردام الهولندية، في ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية.

وانتشرت صور الزفاف بشكل كبير على الصفحات الاجتماعية، فيما نقلت مصادر حضرت الحفل عن أكسيل قوله لزوجته قبل تقبيلها "لا ترتدين أي ملابس على الإطلاق".

وتعرضت العروسة لانتقادات كثيرة، حيث وصف منتقدون فستانها بـ"الفاضح"، في المقابل، اعتبر آخرون فستانها "شجاعا وجريئا".

واشتهرت كيراتلي في تركيا والعديد من البلدان الأخرى بمشاركتها في مسلسلات تلفزيونية شهيرة، مثل "برايف أند بيوتفول" و"آور ستوري" و"ريزاركشن".

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