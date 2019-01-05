» فنانة شهيرة عن خيانة زوجها: رأيت كل شيء .. وهذا رد فعلي لحظتها

05 يناير 2019 - 08:41 ص

كشفت الفنانة ندى بسيوني عن تعرضها لجميع أنواع الخيانة من زوجها السابق ، موضحة رد فعلها لحظة اكتشاف الأمر.



وقالت "ندى" في لقاء مع قناة "النهار" : "تعرضت للخيانة من زوجي السابق بشتى الطرق ، فالبعض أخبرني بما يفعله ، في مواقف أخرى رأيت دلائل في هاتفه المحمول ، وفي مرات أخرى رأيته بعيني يخونني".



وأضافت: "سامحته لكنه استمر فيما يفعل وبعدها اكتشفت أن من يفعل تلك الأشياء لا يجب أن تسامحه لأنه سوف يستمر".



وتابعت: "لم أفتقد وجود الرجل في حياتي ، لسبب بسيط أن المرأة لا يجب أن تبحث عن أي رجل والسلام ، وإنما لا قيمة للحياة مع رجل بدون عاطفة ومودة ورحمة ، فإن غابت تلك الأشياء عن العلاقة فلن تفتقد المرأة شيئًا بغياب الرجل".



وكانت "ندى بسيوني" اختفت تمامًا عن الساحة الفنية لسنوات قبل أن تظهر بتغريدات قصيرة من خلال حسابها بموقع "تويتر".

