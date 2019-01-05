» الزمالك يبحث الثأر من «زعيم الثغر»

05 يناير 2019 - 09:32 ص

يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلاً على نظيره الاتحاد السكندري، في السادسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويبحث الزمالك عن تعزيز الصدارة وتوسيع الفارق مع بيراميدز أقرب منافسيه بعد أن تغلب على الأهلي بثنائية أمس وقلص الفارق لـ 5 نقاط.

وفي المقابل يرغب الاتحاد السكندري في تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على الأبيض للمرة الثانية على التوالي بعد الإطاحة به من البطولة العربية.

ويتصدر الزمالك، جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.