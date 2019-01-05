الكنيسة الأمريكية فقدت مصداقيتها بسبب الانتهاكات الجنسية

05 يناير 2019 - 09:35 ص

أعرب البابا فرنسيس عن أسفه بسبب فضيحة الانتهاكات الجنسية المتواصلة بحق الأطفال، والتي تسببت في ضرر كبير في مصداقية الكنيسة الكاثوليكية بالولايات المتحدة.

ووجه البابا فرنسيس رسالة إلى الأساقفة الأمريكيين الذين كانوا في لقاء ديني في شيكاغو قال فيها: "إن جهود التغطية على هذه الجرائم تسببت في ضرر أكبر، داعيًا الأساقفة إلى إنهاء الخلافات والتشاحن الداخلي وإظهار الوحدة في تعاملهم مع هذه الأزمة، حيث ظهرت حدة تعليقات البابا على الانتهاكات الجنسية بحق الأطفال بشكل مطرد".

وقام الفاتيكان بنشر رسالة موسعة لقول البابا: "الأذى الناجم" عن تلك الأزمة تسبب في حالة من "الفرقة والشقاق" في صفوف الأساقفة الأمريكيين.

وكتب البابا إن: "المؤمنين بالرب والمهمة الرعوية للكنيسة ما زالوا يعانون بشدة جراء حالات سوء استغلال السلطة والضمير والانتهاك الجنسي، والطريقة البائسة التي تم التعامل بها معها"، مضيفًا أن "الأساقفة ركزوا على توجيه أصابع الاتهام أكثر من تركيزهم على البحث عن سبل المصالحة".

وأوضح أن "مكافحة ثقافة الانتهاك (الجنسي) وفقدان المصداقية والحيرة الاضطراب الناجمين عن ذلك وإضعاف الثقة في مهمتنا (الرعوية)، تتطلب منا بشكل ملح نهجًا حاسمًا ومتجددًا لحل النزاعات"، مشددًا على القول إن محاولات استعادة مصداقية المؤسسات (الكنسية) يجب أن تستند إلى إعادة بناء الثقة.

يذكر أن الأساقفة الأمريكيين سيجتمعون الشهر المقبل مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم في لقاء في الفاتيكان لبحث سبل معالجة الأزمة.

وحدد تقرير أصدرته لجنة كبرى في ولاية بنسلفانيا أن أكثر من 1000 ضحية تعرضوا لانتهاكات اقترفها مئات القساوسة خلال سبعة عقود في هذه الولاية وحدها.

وكان البابا قد وافق في يوليو الماضي على استقالة الكاردينال ثيودور ماكاريك، أحد أبرز الشخصيات في الكنائس الأمريكية في أعقاب مزاعم ارتكابه انتهاكات جنسية.

كما تنحى في أكتوبر الماضي مطران واشنطن العاصمة، الكاردينال دونال ويرل، عن منصبه بعد انتقادات لتعامله مع حالات الانتهاكات.

وكان البابا فرانسيس دعا إلى "فعل حاسم" في التعامل مع هذه القضية عند انتخابه في عام 2013، بيد أن منتقدين يقولون إنه لم يفعل ما هو كافٍ لمحاسبة الأساقفة الذين يزعم أنهم غطوا على هذه القضايا .

وطالب البابا في أواخر ديسمبر الماضي القساوسة الذين ارتكبوا مثل هذه الاعتداءات على تسليم أنفسهم إلى العدالة، استعدادا لمواجهة العدالة السماوية.