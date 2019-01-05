  • السبت 05 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:04 م
بحث متقدم
ترامب ورشيدة طليب

وصلة ردح بين ترامب وعضوة الكونجرس المسلمة

الطفلة "شهد" ضحية مدينة المطرية

"لم تمت من البرد".. مفاجأة تقلب موازين قضية طفلة المطرية

براميدز

أول تعليق من "السعيد" بعد الفوز على الأهلى

تأجيل محاكمة زكريا عزمى فى الكسب غير المشروع لـ26 يوليو

براءة زكريا عزمي في "الكسب غير المشروع"

تريزيجيه

ارتفاع القيمة السوقية لـ"تريزيجيه" ليسجل هذا الرقم

القوات المسلحة

القوات المسلحة تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محمد صلاح

مبلغ خيالي مقابل انتقال صلاح من ليفربول إلى الريال

أكبر مسجد في تاريخ مصر بالعاصمة الإدارية

أكبر مسجد في تاريخ مصر بالعاصمة الإدارية

صورة من الفيديو

سؤال محرج من "سلفي" عن إمامة المرأة

محكمة الاسرة

سيدة تخلع زوجها: "بخيل وبيكسب 250 ألف جنيه شهريًا"

قتلى في إطلاق نار في كاليفورنيا

عرب وعالم

إطلاق نار (أرشيفية)
إطلاق نار (أرشيفية)

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مقتل 12 شخصًا فى سطو مسلح على بنك

#

غزة تحتفل.. مسيرات وتوزيع حلوى ابتهاجا بهزيمة الاحتلال

#

إطلاق نار داخل ملهى ليلى في كاليفورنيا الأمريكية

#

سقوط ضحايا في إطلاق نار بولاية كنتاكي الأميركية

قتلى

رصاص

إطلاق

كاليفورنيا

أعلنت الشرطة الأمريكية، السبت، سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار وقع بالقرب من مدينة لوس أنجلوس، في ولاية كاليفورنيا.

ونقل موقع "لوس أنجلوس تايمز" عن شرطة مدينة تورانسي، وهي إحدى مدن مقاطعة لوس أنجلوس، قولها إن إطلاق نار حدث في وقت مبكر من السبت، مخلفا سقوط "عدد من الضحايا".

وأوضح أن الحادث وقع في قاعة للعب الـ"بولينغ" تدعى "غابل هاوس بول"، والتي غالبا ما تشهد توافد شباب وشابات في مقتبل العمر.

وتوصف الصالة على موقعها الإلكتروني بـأنها "مكان لممارسة ألعاب البولينغ والليزر تاغ وألعاب الفيديو".

وقال شهود عيان إنهم سمعوا نحو 4 طلقات نارية، مشيرين إلى أن "شجارا كبيرا" سبق إطلاق النار.

وذكرت شرطة تورانسي في تغريدة قصيرة على تويتر أن "السلطات الأمنية حضرت إلى المكان، والتحقيقات جارية حاليا"، داعية الناس للابتعاد عن المنطقة.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن عدد الضحايا، أو عدد من كانوا داخل قاعة البولينغ.

وتبعد مدينة تورانسي الساحلية نحو 30 كلم جنوب شرقي لوس أنجلوس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» هذه الدولة اشترت أشجار عيد ميلاد بـ715 مليون يورو
» انطلاق بطولة كأس أمم آسيا اليوم
» تحدٍ جديد بعد رقصة "كيكى" يجتاج العالم ولكن "مميت"
» "الدراويش" يسعى لعبور كمين الداخلية
» المتهم بقتل زوجته: "رمت نفسها عشان الفضيحة"
» تعرف على فوائد الجزر الأحمر لعلاج القولون
» كندا تحقق في تحويل أموال للجيش الإسرائيلي
» قتلى في إطلاق نار في كاليفورنيا
» تعرف كيف يؤثر الشاى على الكلى
» معركة مسلحة للخلاف على الصيد فى بنها
» اعترافات صادمة لقاتلة صديقتها بالدقهلية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:52 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول