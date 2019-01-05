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تحدٍ جديد بعد رقصة "كيكى" يجتاج العالم ولكن "مميت"

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تحدي Bird Box
تحدي Bird Box

متابعات- أمينة عبد العال

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انتشر مع بداية العام الجديد تحدٍ جديد يعرف بـ"Bird Box "، لكن هناك تحذيرات عالمية من خطورته.

حيث قبل أيام قليلة، أثار الفيلم الأمريكي "Bird Box " الذي أنتجته شركة نتفليكس، ضجة كبيرة في العالم والوطن العربي، لما حققه من نجاح كبير بعد عرضه في منتصف ديسمبر الماضي، ليطل علينا بتحدٍ جديد أطلقه رواده مستوحى من أحداث الفيلم نفسه، وهو يهدف للقيام مهمات الحياة اليومية من دون النظر.

خلال الساعات الماضية كان الخبر الأبرز أنّ هناك أشخاصًا من مختلف أنحاء العالم، يمارسون حياتهم الطبيعية وبعض الواجبات المنزلية وهم معصوبو الأعين، كما أدمن هذا التحدي كثيرون من فئة المراهقين والأطفال الذين يلعبون في المنزل وهم معصوبين أيضًا.

وامتد الأمر لخارج نطاق المنزل، حيث نشر مجموعة من الناس مقاطع فيديو ظهروا فيها هو يتجولون في شوارع نيويورك وبلدان أخرى، وهم معصوبو الأعين، كما دخل البعض التحدي أثناء قيادة السيارة على الطريق السريع.

شعرت الشركة المنتجة "نيتفليكس" بالخطر، فأصدرت بيانًا تحذيريًا خلال حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، تدعوهم فيه إلى التوقف فورًا عن إجراء التحدي كي لا يؤذون أنفسهم، قائلة: "لا نصدق أننا يجب أن نقول ذلك ولكن.. نرجوكم ألا تؤذوا أنفسكم مع تحدي BIRD BOX ، نحن لا نعلم كيف بدأ هذا ونحن نقدر هذا الحب، لدينا أمنية واحدة في 2019 ألا يتعرض أحد للأذى وينتهي به المطاف في المستشفى بسبب هذه المزحة".

كان تحدي رقصة "كيكي" انتشرت خلال السنة الماضية في مختلف أنحاء الدول، إذ نشر عدد كبيرة فيديوهات تتضمن النزول من السيارة أثناء سيرها، والرقص بحركة معينة على أغنية kiki do you love me للنجم الأمريكي drake ، وخلال فصل الصيف بأكمله، كان حديث المصريين والعرب، وحرص العديد من المشاهير على الرقص وقبول التحدي.

شاهد الفيديو..



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شاهد.. التحدي الجديد بعد رقصة" كيكي" شاهد.. التحدي الجديد بعد رقصة" كيكي" شاهد.. التحدي الجديد بعد رقصة" كيكي" شاهد.. التحدي الجديد بعد رقصة" كيكي" شاهد.. التحدي الجديد بعد رقصة" كيكي" شاهد.. التحدي الجديد بعد رقصة" كيكي" شاهد.. التحدي الجديد بعد رقصة" كيكي" شاهد.. التحدي الجديد بعد رقصة" كيكي"


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