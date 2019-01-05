  • السبت 05 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:04 م
بحث متقدم
ترامب ورشيدة طليب

وصلة ردح بين ترامب وعضوة الكونجرس المسلمة

الطفلة "شهد" ضحية مدينة المطرية

"لم تمت من البرد".. مفاجأة تقلب موازين قضية طفلة المطرية

براميدز

أول تعليق من "السعيد" بعد الفوز على الأهلى

تأجيل محاكمة زكريا عزمى فى الكسب غير المشروع لـ26 يوليو

براءة زكريا عزمي في "الكسب غير المشروع"

تريزيجيه

ارتفاع القيمة السوقية لـ"تريزيجيه" ليسجل هذا الرقم

القوات المسلحة

القوات المسلحة تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محمد صلاح

مبلغ خيالي مقابل انتقال صلاح من ليفربول إلى الريال

أكبر مسجد في تاريخ مصر بالعاصمة الإدارية

أكبر مسجد في تاريخ مصر بالعاصمة الإدارية

صورة من الفيديو

سؤال محرج من "سلفي" عن إمامة المرأة

محكمة الاسرة

سيدة تخلع زوجها: "بخيل وبيكسب 250 ألف جنيه شهريًا"

"لم تمت من البرد".. مفاجأة تقلب موازين قضية طفلة المطرية

آخر الأخبار

الطفلة "شهد" ضحية مدينة المطرية
الطفلة "شهد" ضحية مدينة المطرية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

وزير الآثار يكشف عن قضية تهريب أثرية كبيرة

#

موعد إلغاء بنزين 80

#

مفاجأة تقلب الموازين في قضية تعذيب طفلة بحضانة الإسكندرية

#

تأجيل محاكمة إداريي مستشفى المطرية في واقعة وفاة طبيبة

كشف أحمد شمعة شقيق الطفلة "شهد" ضحية مدينة المطرية، التي عثر على جثتها بمدخل منزل مجاور لمنزلها مفاجأة جديدة تقلب موازين القضية قائلا: "أول ما دخلنا وجدت أختي ملقاة والجثة لا تفوح منها رائحة، وهي لم تمت من البرد"، مؤكدا أن الضابط أكد له وجود إصابات بالجثة.

وأضاف في تصريحات صحفية: "كنت أضرب أختي شهد عندما كانت تخطئ لكنها لم تغضب منى وقبل خروجها يوم غيابها كانت تلعب وتضحك معى وتناولنا وجبة الإفطار وأنا خرجت للعمل، وكنا نخرج دائما ونذهب لبورسعيد وغيرها وندخل للأكل بالمطاعم"، مطالبا بحق شقيقته.

وأكد شقيق الضحية، أن الجثة بها إصابات بالظهر وجرح بالوجه وآثار دماء بالرأس، مستنكرا إبلاغ صاحبة المنزل أنها عثرت على الجثة بعد ظهور رائحة، مشيرًا إلى أن تقرير الطب الشرعى المبدئى يؤكد أنها متوفاة منذ 3 أيام.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» هذه الدولة اشترت أشجار عيد ميلاد بـ715 مليون يورو
» انطلاق بطولة كأس أمم آسيا اليوم
» تحدٍ جديد بعد رقصة "كيكى" يجتاج العالم ولكن "مميت"
» "الدراويش" يسعى لعبور كمين الداخلية
» المتهم بقتل زوجته: "رمت نفسها عشان الفضيحة"
» تعرف على فوائد الجزر الأحمر لعلاج القولون
» كندا تحقق في تحويل أموال للجيش الإسرائيلي
» قتلى في إطلاق نار في كاليفورنيا
» تعرف كيف يؤثر الشاى على الكلى
» معركة مسلحة للخلاف على الصيد فى بنها
» اعترافات صادمة لقاتلة صديقتها بالدقهلية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:52 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول