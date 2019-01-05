"لم تمت من البرد".. مفاجأة تقلب موازين قضية طفلة المطرية

05 يناير 2019 - 12:11 م

كشف أحمد شمعة شقيق الطفلة "شهد" ضحية مدينة المطرية، التي عثر على جثتها بمدخل منزل مجاور لمنزلها مفاجأة جديدة تقلب موازين القضية قائلا: "أول ما دخلنا وجدت أختي ملقاة والجثة لا تفوح منها رائحة، وهي لم تمت من البرد"، مؤكدا أن الضابط أكد له وجود إصابات بالجثة.

وأضاف في تصريحات صحفية: "كنت أضرب أختي شهد عندما كانت تخطئ لكنها لم تغضب منى وقبل خروجها يوم غيابها كانت تلعب وتضحك معى وتناولنا وجبة الإفطار وأنا خرجت للعمل، وكنا نخرج دائما ونذهب لبورسعيد وغيرها وندخل للأكل بالمطاعم"، مطالبا بحق شقيقته.

وأكد شقيق الضحية، أن الجثة بها إصابات بالظهر وجرح بالوجه وآثار دماء بالرأس، مستنكرا إبلاغ صاحبة المنزل أنها عثرت على الجثة بعد ظهور رائحة، مشيرًا إلى أن تقرير الطب الشرعى المبدئى يؤكد أنها متوفاة منذ 3 أيام.