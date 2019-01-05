"صلاح" يزين تشكيل الأغلى فى "البريميرليج"

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اختار موقع "ترانسفير ماركت" اللاعب العالمي محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول فى التشكيلة الأغلى للنسخة الحالية من مسابقة "البريميرليج".

التشكيلة الأغلى فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، شهدت تواجد اللاعب الأعلى قيمة فى مركزه، حيث ضمت التشكيلة دافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وفى الدفاع أندى روبرتسون وفيرجيل فان ديك ثنائى ليفربول، وكايل والكر، ولابورت ثنائى مانشستر سيتى، وفى خط الوسط تواجد بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، ونجولو كانتى وهازارد ثنائى تشيلسى، وكيفن دى بروين لاعب مانشستر سيتى، ومحمد صلاح لاعب ليفربول، وفى الهجوم تواجد هارى كين قائد توتنهام.

ويحتل محمد صلاح المركز الثانى فى قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 13 هدفًا، خلف هارى كين قائد توتنهام وأوباميانج لاعب أرسنال بفارق هدف وحيد.

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