الصيادلة: فتح باب تظلمات المترشحين فى 8 يناير ولمدة 5 أيام

05 يناير 2019 - 01:11 م

قالت اللجنة العامة لانتخابات نقابة الصيادلة إن عدد المترشحين لانتخابات النقابة بلغ 721 لكل المقاعد عامة وفرعيات، فضلاً عن أن المرشحين على مقعد النقيب العام بلغ 24 مرشحًا من أصل 131 مرشحًا لانتخابات النقابة العامة على 13 مقعدًا وقد حددت اللجنة العامة موعد التظلمات من 8 إلى 12 يناير 2019.

وأضافت اللجنة في بيان أن الطعون من 13 إلى 16 يناير 2019 وأن تعلن الأسماء النهائية عقب غلق باب الطعون والبت فيها، وأكدت اللجنة أنه سيتم إعلان المقار الانتخابية عقب تحديدها من النقابات الفرعية ونشرها في الجرائد طبقًا للقانون، ودعت جموع الصيادلة للمشاركة الإيجابية والتصويت في الانتخابات التي ستجرى في 1 مارس 2019.