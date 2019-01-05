بسبب الغاز.. حريق 3 منازل فى سوهاج

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نشب حريق هائل داخل 3 منازل ببندر طما شمال محافظة سوهاج، إثر تسريب غاز من أسطوانة غاز ما أدى لاشتعال النيران.

وردت معلومات للواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، يفيد بنشوب حريق بسطح منزل وامتد لمنزلين متجاورين، وتمت السيرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

على الفور، انتقل العميد أحمد الشمندى مأمور مركز شرطة طما وقوات الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بمنزل شارع أحمد ماهر بندر طما أعلى سطح منزل ملك  بدرى.ع.ف.م 45 سنة سائق ويقيم بذات الناحية، وامتد لسطحى منزلين مجاورين ملك  سيد.م.ف.م 47 سنة محامٍ وناجح.م.ف.م 40 سنة عامل وتمت السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

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