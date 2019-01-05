منع المطربة نرمين من الغناء وهاني شاكر يحل الأزمة

05 يناير 2019 - 02:21 م

تسبب انتهاء تصريح المطربة العراقية نرمين في وضعها بموقف محرج مع قوات الأمن التي منعتها من الغناء، وتدخل نقيب الموسيقيين هاني شاكر لحل الأمر.

واستغاثت نرمين العراقية بنقيب الموسيقيين الذى أوفد معها المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل النقابة، لحل أزمتها كما حضر أيضًا منصور هندى رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية وسعد متولى المستشار القانونى للنقابة، والتقوا بالعقيد طارق حمزة مدير آداب الجيزة وتم تفهم الموضوع حيث أوضحوا أنه لم يتم فتح باب التجديد للعام الجديد حتى الآن كي يتسنى لها العمل بالتصريح الجديد لها بالغناء، وأكد أعضاء نقابة الموسيقيين حرصهم على تطبيق قواعد النظام العام، واحترام القانون.

كما اتفق الطرفان على بروتوكول تعاون بين الإدارة ونقابة المهن الموسيقية لتلافي أي أخطاء مستقبلية وعلاج الأزمات فيما يتعلق بكل تصريح عمل أو مصنف فني على مستوى المحافظة.

ووجه هاني شاكر إعزازه وتقديره لمديرية أمن الجيزة لمجهودها في حماية الفنانين والموسيقيين وحرصها على تطبيق قواعد النظام العام واحتواء أي مشكلات وعلاجها بالطريقة المناسبة.

كما وجه الفنان هاني شاكر باسم نقابة الموسيقية الشكر إلى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد طارق حمزة مدير آداب الجيزة بعد انتهاء المشكلة المتعلقة بالمطربة العراقية نرمين وإيقافها عن الغناء.