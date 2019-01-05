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وزيرة الصحة: نشارك التضامن الاجتماعى فى "حياة كريمة"

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زايد
زايد

متابعات حنان حمدتو

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة  انها ستشارك فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت زايد أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي مثلما حدث في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة".

وأشارت إلى أن فريق العمل بوزارة الصحة يقوم بعمل حصر للإجراءات التي تخص الوزارة وبالتوازي التنسيق مع الوزارات المعنية، موضحة أن الجميع يعمل داخل إطار مؤسسي وفقًا للتوجيهات الرئاسية التي تخدم المواطن البسيط.

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