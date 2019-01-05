"والى" توقع بروتوكولا لإعادة تأهيل الحضانات غدًا

05 يناير 2019 - 02:31 م

توقع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي غدًا الأحد، بروتوكول تعاون لتقديم الدعم الفني وإعادة تأهيل الحضانات بالقاهرة.

ويأتي البروتوكول -وفقًا لبيان الوزارة- في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة، ولرفع مستوى الرعاية المقدمة بدور الحضانات من 0 -4 سنوات، والعمل على التوسع في نطاق تغطية الخدمة، ومد مظلة خدمات الطفولة المبكرة بمختلف أنواعها إلى مختلف المناطق الجغرافية، وتوفير خدمة ذات جودة بها.

ويشمل تقديم وزارة التضامن الاجتماعي للإشراف والمتابعة، لتطبيق معايير الجودة والمنهج التربوي الموحد من سن يوم إلى 4 سنوات مع إتاحة البرامج التدريبية الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة، والتي أنتجتها الوزارة للجمعيات المستهدفة، والإشراف على تدريب الميسرات على معايير الجودة والمنهج التربوي الموحد.

ويتضمن قيام بعض مؤسسات المجتمع المدني، بتصميم وتنفيذ برامج تطوير ودعم الطفولة المبكرة، خاصة تطبيق نموذج الحضانات المنزلية في المناطق الحضرية العشوائية والشعبية، وتقديم تعليم ذو جودة عالية للحضانات داخل الجمعيات الأهلية وتحسين المناخ الداعم لبيئة التعلم، ورفع الوعي بأهمية التعليم ما قبل المدرسي إضافة إلى بناء قدرات الميسرات بالحضانات، ويضم القيام إحدى الشركات بتوفير الدعم للأنشطة وبناء القدرات والبنية التحتية، وذلك لتهيئة المناخ الداعم لبيئة التعلم بمرحلة الطفولة المبكرة مع توفير الدعم المالي لتغطية أنشطة بناء القدرات، وتطوير البنية التحتية للحضانات المستهدفة.