وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد

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وزير الدفاع

مصر

البابا تواضروس

الاعياد

هنأ الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية .

وأعرب القائد العام لقداسة البابا عن اعتزاز القوات المسلحة بمواقفه الوطنية التى تؤكد دائما أن شعب مصر العظيم نسيج واحد يجمعه وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر ذات التاريخ الزاخر المجيد، مؤكدا أن مصر بنسيجها الوطنى القوى ستظل نموذجا فريدًا بين الشعوب فى الوسطية والتسامح ونبذ التعصب والإرهاب الذى يسعى إلى الهدم والتخريب واستباحة الدماء التى حرمتها كافة الشرائع السماوية، داعيا أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار والتقدم.

من جانبه قدم البابا تواضروس الثانى الشكر للقوات المسلحة على دورها العظيم فى خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره بجانب جهدها الملموس فى دعم المجتمع المدنى، وبناء دور العبادة وعلى رأسها كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، مثمنًا دور القوات المسلحة فى إعادة بناء وترميم ما تضرر من دور العبادة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن العام الميلادى الجديد يمثل انبعاثة أمل ومستقبل مشرق لمصر، والتى تحتاج إلى جهود ابنائها المخلصين وفى طليعتهم رجال القوات المسلحة البواسل، بما يقدموه من عطاء حقيقى من أجل مصر والمصريين.

 

حضر اللقاء قادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.


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