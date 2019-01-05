» اجتماع ثلاثي بقيادة «الخطيب» بعد الهزيمة من «بيراميدز»

الصين تتدخل لاستكمال بناء سد النهضة
"إسرائيل" وراء رفض الكويت استضافة كأس العالم
السعودية.. تطبيق "أنت طالق" برسائل قصيرة
وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد
رسميًا..النائب العام يأمر بالتحقيق مع شيرين عبدالوهاب
"تواضروس" يلقي كلمة في افتتاح مسجد الفتاح العليم
ساويرس يهاجم إدارة الأهلى بعد الهزيمة أمام بيراميدز
"البترول" تكشف عن خطتها لزيادة إنتاج الغاز فى 2019
"صلاح" يزين تشكيل الأغلى فى "البريميرليج"
بلاغ للنائب العام ضد «شيرين عبد الوهاب»
عمرو محمد_متابعات
يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اجتماعا ثلاثيا في المقر الرئيسي بالجزيرة حاليًا لمناقشة الأوضاع التي أحاطت بمواجهة بيراميدز بالدورى .
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