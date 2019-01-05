سموحة: أتمنى ألا ندفع ثمن هزيمة الأهلي أمام بيراميدز

05 يناير 2019 - 04:32 م

أبدى المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، تخوفه من أن يدفع ناديه فاتورة هزيمة الأهلي أمام بيراميدز، في المباراة التي ستقام الثلاثاء المقبل، مؤكدًا على ثقته في التحكيم المصري وبالأخص الدوليين منهم.

وكتب "عامر"، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متألم لهزيمة الأهلي وقلبي معه لأنه هو والزمالك تاريخ مصر الرياضي، وأتمني ألا ندفع ثمن ذلك في مباراتنا المرتقبة مع الأهلي الثلاثاء المقبل، وثقتي كبيرة في الحكام المصريين وبالأخص الدوليين منهم».



