الإسماعيلي يسقط في «فخ» التعادل أمام الداخلية

05 يناير 2019 - 04:40 م

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة لقاء الداخلية والإسماعيلى، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب كلية الشرطة، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ16 لمسابقة الدوري العام.

وشهدت المباراة عدة فرص تهديفية مهدرة حيث أهدر حسين رجب، لاعب الداخلية، فرصة إحراز هدف محقق فى شباك الإسماعيلى بعدما انفرد بحارس المرمى وسددها بعيدًا عن الشباك فى الدقيقة 25 من عمر المباراة، فيما تألق محمد مجدى، حارس مرمى الإسماعيلى، وتصدى لتسديدة رأسية من حسام باولو مهاجم الداخلية، لينقذ مرماه من هدف محقق فى الدقيقة 48 ، وسقط كريستوفر ميندوجا، مهاجم الإسماعيلى، داخل منطقة جزاء فريق الداخلية ليهدر فرصة هدف محقق للدراويش فى الدقيقة 59.

وبذلك ارتفع رصيد الاسماعيلى للنقطة الـ 17 ليحتل المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري، فيما ارتفع رصيد الداخلية للنقطة 20 فى المركز العاشر.