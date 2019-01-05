مذيعة شهيرة ترقص بفستان يظهر ملابسها الداخلية

05 يناير 2019 - 04:56 م

أثارت المذيعة اللبنانية كارلا حداد ضجة كبيرة مؤخراً بعد أن انتشر مقطع فيديو لها وهي ترقص على مسرح في دبي بفستان مكشوف “يظهر ملابسها الداخلية”.

وأثناء تقديمها حفل الفنان اللبناني وائل كفوري في دبي لفتت كارلا الأنظار برقصها على المسرح على أنغام أغنية “آه منو الهوا” للمطربة المصرية أم كلثوم، فيما أظهرت فتحة فستانها الطويلة جزءاً من ملابسها الداخلية وهو ما أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وعرّضها لموجة من الإنتقادات.

وكانت حداد قد نشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تستعرض الفستان بعدما حجبت خاصية التعليقات.