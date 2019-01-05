» الأهلي يشكل لجنة قانونية لفحص مخالفات بيراميدز

05 يناير 2019 - 04:57 م

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تشكيل لجنة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وعضوية العامري فاروق نائب الرئيس وخالد الدرندلي أمين الصندوق وحلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء تحرك الأهلي للحفاظ على حقوق النادي الأدبيه والقانونية والمالية في أزمة قيد اللاعب عبد الله السعيد ضمن صفوف نادي بيراميدز بالمخالفة.

وكان مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، كشف عن قانونية قيد عبد الله السعيد في صفوف بيراميدز اليوم الجمعة، وحقه في المشاركة في مباراة فريقه ضد الأهلي اليوم، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري.

وقال المصدر: "لا توجد مخالفة قانونية في قيد عبدالله السعيد ضمن صفوف بيراميدز، لافتا إلى أن القيد سليم تمامًا لأن النظام الإلكتروني ليس له علاقة بفترات العمل الرسمية".

وتابع: "من المُمكن أن يتم قيد لاعب في الساعة 2 صباحًا، وأخر قبل مباراة فريقه بساعة واحدة، كل التعاملات إلكترونية، ويحق لعبدالله السعيد المشاركة مع بيراميدز اليوم لأنه أصبح لاعبًا في صفوف الفريق بشكل رسمي".

يذكر أن بيراميدز فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، وتمكن عبد الله من تسجيل هدف وصناعة أخر.



