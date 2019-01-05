» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تشكيل فريقه لخوض مباراة الاتحاد السكندري، بعد قليل، ضمن مواجهات الجولة الـ19 لمسابقة الدورى العام.
وضم تشكيل الزمالك كلا من :
فى حراسة :محمود عبد الرحيم جنش
فى خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز
فى خط الوسط : محمود عبد المنعم كهربا - طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف اوباما - مصطفي فتحي
فى خط الهجوم : عمر السعيد
ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد حارس مرمى - محمد عبد السلام - محمد ابراهيم - بهاء مجدي - محمود عبد العزيز - حميد احداد - ابراهيم حسن
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