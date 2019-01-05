وديًا.. الأهلي يهزم جمهورية شبين

05 يناير 2019 - 05:13 م

حقق الأهلي فوزا وديا على جمهورية شبين، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء بتقدم الأهلي بهدف نظيف بهدف للاعبه النيجيري جونيور أجاي.

وفي الدقيقة 85 من الشوط الثاني أضاف صالح جمعة الهدف الثاني للفريق الأحمر لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

وشهدت المباراة تعرض الثنائي وليد سليمان للإصابة في الشوط الأول، حيث خرجا من اللقاء رفقة خالد محمود طبيب الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.