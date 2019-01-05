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الرقابة المالية توافق على مشروع التمويل الاستهلاكي

الحياة السياسية

الرقابة المالية
الرقابة المالية

عصام الشربيني

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أ موافقة مجلس إدارتها على مشروع قانون التمويل الاستهلاكي، تمهيدا لعرضه على الجهات الرسمية للموافقة عليه.

وقال محمد عمران رئيس الهيئة، في بيان،  إن مشروع قانون التمويل الاستهلاكي تضمن آلية للتظلم من قرارات الهيئة.

وأشار إلى أن أحكام مشروع القانون أعطت الهيئة الحق عند ممارسة دورها الرقابى على نشاط التمويل الاستهلاكى فى أن تراقب السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي وفروعها والأماكن التي توجد بها، وحق الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

ونصت أحكام الباب الرابع من مشروع القانون على إنشاء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، واهتم المشروع بتنظيم العلاقة بين العميل وشركات التمويل الاستهلاكى وألزم الأخيرة بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة  متضمنا" عددا من البنود.


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