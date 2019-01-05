» الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الاتحاد السكندري

05 يناير 2019 - 06:50 م

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدوري العام.

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين مع ظهور محاولات متبادلة بالسيطرة على منطقة وسط الملعب لكن بعيدا عن تهديد المرمى هنا أو هناك .

بدأت ملامح الخطورة تظهر مع الدقيقة 5 بعد تسديدة قوية من كهربا تمر بجوار القائم الأيمن للاتحاد السكندرى .

وكاد بناهينى يفاجئ الزمالك بهدف أول لزعيم الثغر بالدقيقة 10 بعد تلقيه عرضية من محمد ناصف داخل منطقة الجزاء لكن يشتت عبد الله جمعة الكرة باللحظة الأخيرة .

وتشتعل المباراة مع الدقيقة 13 بعد كرة مشتركة بين أوباما لاعب الزمالك ونور السيد لاعب الاتحاد ليتدخل محمود عاشور الحكم لاحتواء الموقف بين اللاعبان .

وكاد كهربا يسجل هدف عالمى بالدقيقة 18 بعد تلقيه عرضية من عبد الله جمعة واستلم الكرة بإتقان داخل منطقة الجزاء وسددها لكن ينجح محمد ناصف مدافع الاتحاد فى التصدى للتسديدة بقدمه.

ويخترق مصطفى فتحى دفاع الاتحاد من الجبهة اليمنى ويسدد كرة قوية يتصدى لها الهانى سليمان بصعوبة على مرتين .

ويعود مصطفى فتحى للظهور مرة أخرى بالدقيقة 21 بتسديد رأسية قوية تجاه مرمى الاتحاد لكنها تمر بجوار القائم الأيمن .

ويشكل خالد قمر خطورة كبيرة على دفاع الزمالك بالدقيقة 25 بعد استلام الكرة داخل منطقة الجزاء ويسددها بقوة لكنها تصطدم بالدفاع الأبيض وتتحول لركلة ركنية .

وينجح خالد الغندور فى تسجيل أول أهداف الاتحاد السكندرى بالدقيقة 29 بعد هجمة خطيرة انتهت عند الغندور على حدود منطقة جزاء الزمالك ليضع الكرة على يسار جنش معلنا عن أول أهداف زعيم الثغر .

ويشهر محمود عاشور حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى بالدقيقة 32 لمحمود رزق مدافع الاتحاد بعد تدخل قوى مع عمر السعيد .

وينجح عمر السعيد فى تسجيل هدف التعادل للزمالك بالدقيقة 32 بعد عرضية متقنة من كهربا يسددها السعيد رأسية متقنة على يمين الهانى سليمان معلنا عن هدف التعادل للأبيض .

وبعد تسجيل الهدف يحدث اشتباك بين لاعبى الفريقي لرغبة لاعبى الزمالك فى الحصول على الكرة من داخل مرمى الاتحاد وسرعة اللعب وانتهت الأزمة بتدخل الحكم قبل إشهاره البطاقة الصفراء فى وجه الثنائى الهانى سليمان حارس الاتحاد وعبد الله جمعة لاعب الزمالك.

ثم يشهر محمود عاشور بطاقة صفراء جديدة فى وجه خالد قمر بعد تدخله بقوة مع مصطفى فتحى لاعب الزمالك .

وينقذ جنش مرمى الزمالك من استقبال هدف ثانى بعد التصدى ببراعة لرأسية بناهينى بالدقيقة 35 .

ويسدد كهربا كرة تجاه مرمى الاتحاد بالدقيقة 40 لكنه تمر بجوار القائم الأيسر للهانى سليمان .

ويهدر كهربا فرصة إضافة الهدف الثانى للزمالك بالدقيقة 42 بعد تلقى بينية متقنة من محمود علاء ليضعها فى مواجهة مرمى الاتحاد لكنه يسدد الكرة بجوار القائم الأيمن .

وينجح كهربا فى إضافة الهدف الثانى للزمالك بالدقيقة 45 بعد تمريرة سحرية من عمر السعيد لينفرد بمرمى الهانى سليمان ويضع الكرة بإتقان فى الشباك معلنا عن تقدم الأبيض بهدفين مقابل هدف .

ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل من ضائع لكنها لا تشهد جديد لينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين لهدف.