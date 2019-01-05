اختبار ميزة جديدة بتطبيق "ماسنجر".. تعرف عليها

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فيس بوك يتيح ميزة جديدة قد تغير حياة المستخدمين


طرحت شركة فيسبوك ميزة جديدة، تدعى "الوضع الليلي" أو " Dark Mode " للاختبار في عدد محدد من البلدان. الخاصية الجديدة لمساعدة المستخدمين علي منع وهج الشاشة أثناء الاستخدام.

ويعمل "الوضع الليلي"  كما ذكر موقع "اندبيندنت" عن طريق تغيير إعدادات الألوان لتقليل السطوع ، مما يجعل التصفح عبر الرسائل أسهل في عيون المستخدم وأفضل لبطارية أجهزته.

 ووفقا لما نشره موقع androidpolice الأمريكى، فليس من المعروف قائمة الدول التى قامت فيسبوك بتجربة الميزة بها فى الوقت الراهن، لكن بعض المستخدمين قاموا بمشاركة هذه الميزة التى وصلت إليهم فى تغريدات عبر شبكة تويتر.

 ووفقا للتقرير سيظهر للمستخدمين الذين وصلت إليهم الميزة فى تبويب “Me" داخل تطبيق ماسنجر، لكن يجب ملاحظة أن هذا الوضع قيد التجربة فى الوقت الحالى مما يعنى أنه لن يعمل بشكل سليم أو ربما تظهر به بعض المشاكل فى الوقت الراهن.


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