» الإفتاءِ: الإثنين أول أيام جمادى الأولى

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أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، استطلاعها هلالَ شهرِ جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسعِ والعشرين من شهر ربيع الثانى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا الموافق الخامس من شهر يناير لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

وأضافت الدار، أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الأولى لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحسابَ الفلكيَّ أيضًا، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق السادس من شهر يناير لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو المتمم لشهر ربيع الثاني لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا، وأن يوم الإثنين الموافق السابع من شهر يناير هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا.


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