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أمطار وعواصف ترابية وانخفاض بدرجات الحرارة غدًا

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الأحد، انخفاضا في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد حتي شمال الصعيد تكون مثيرة للر مال والأتربة على بعض المناطق مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج من ثلاثة إلى أربعة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من متر ين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون:



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