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"البحوث الإسلامية":

بدء برنامج "مراجعة ليلة الامتحان" للطلاب الوافدين بـ"البعوث

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الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

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البعوث

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن بدء برنامج "مراجعة ليلة الامتحان" للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية، ضمن أنشطته التي يقدمها للطلاب والمتعلقة بدعم مستوياتهم في المواد الدراسية المختلفة بمشاركة أساتذة تلك المواد من جامعة الأزهر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محيي الدين عفيفي إن المراجعات التي بدأها المجمع اليوم  تشمل مراجعات نهائية وسريعة للطلاب في أقسام وشعب كليات: أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة والقانون، والدعوة الإسلامية، والإعلام، والدراسات الإسلامية والعربية، والتربية، بالإضافة إلى شعبة بيولوجي بكلية العلوم.

أضاف "عفيفي" أن المحاضرات التي نظمها المجمع في هذا الإطار منذ بداية الفصل الدراسي الأول وحتى عقد مراجعة ليلة الامتحان تشهد قبولًا كبيرًا من جانب الطلاب، لما تقدمه من دعم علمي لتلك المواد وتقديم مزيد من التوضيحات اللازمة حول الجزئيات التي يواجه فيها الطلاب صعوبة بالغة في فهمها.

أوضح الأمين العام أن برنامج "مراجعة ليلة الامتحان" تجري مراجعة سريعة لمحتوى كل مادة كاملة، كما أنها تقدم مجموعة من النصائح للطلاب والطالبات عن كيفية التعامل بشكل منظم مع الامتحانات والإجابة عليها، مما يساعدهم على التميز والتفوق العلمي في جميع السنوات الدراسية.

ولفت "عفيفي" إلى أن تلك البرامج التي تقدم للطلاب الوافدين تأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر بهؤلاء  الطلاب الوافدين من جميع دول العالم، لكونهم سفراء الأزهر الشريف في بلادهم.


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