إحالة عماد أديب للتأديب

05 يناير 2019 - 08:12 م

قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة عبدالمحسن سلامة، إحالة الإعلامي عماد الدين أديب مالك صحيفة "العالم اليوم"، والإعلامي جمال عنايت، رئيس مجلس الإدارة، ونجلاء ذكري، رئيس التحرير، للجنة التأديب برئاسة عضو المجلس خالد ميري، على خلفية فصلهم عدد من الزملاء بالجريدة، وإحالتهم للتحقيق مُسبقًا بالنقابة.

وقال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقيب وافق خلال الاجتماع على التوجه لمجلس الوزراء، لعرض أزمة الزملاء عليهم، بعد تقدم الزملاء بمذكرة لعرضها على رئيس الجمهورية.

وكان قرر مجلس النقابة سابقًا، مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة، لمنع طباعة الجريدة بمطابع مؤسسة الأخبار، بعد نقل تبعيتها من شركة «الأخبار السعيدة» لشركة «جود نيوز» الأجنبية، والتي تقضي بطباعتها بمطابع حرة وليست قومية.

وكانت خاطبت نقابة الصحفيين، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إيقاف الملف التأميني للصحفيين العاملين بالصحيفة، بعد قرار الإدارة بتصفية الشركة، ونقل تعيينات الصحفيين النقابيين لإحدى الشركات الأخرى الأجنبية التابعة للمؤسسة.

جدير بالذكر أن الزملاء العاملين، يمتلكون برينت تأميني صادر في 2018 من مكتب تأمينات الدقي، يفيد باستمرارهم في العمل، قبل أن يتغير الوضع في البرينت التأميني الأخير، الذي جاء فيه أن تأمينتهم متوقفة منذ العام 2014.