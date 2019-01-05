» الزمالك يتخطى الاتحاد السكندري بثلاثية

05 يناير 2019 - 08:17 م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا غاليًا على حساب الاتحاد السكندرى، بثلاثة أهدتف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 19 لمسابقة الدورى الممتاز .

تقدم الاتحاد السكندرى عن طريق خالد الغندور بالدقيقة 29 بينما تعادل للزمالك عمر السعيد بالدقيقة 32 ثم تقدم محمود كهربا بالدقيقة 45 وأضاف محمود علاء الهدف الثالث بالدقيقة 94.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 41 ليهيمن على صدارة الدورى الممتاز ويحافظ على فارق الـ 8 نقاط مع بيراميدز الوصيف بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 20 فى المركز الـ 12 بالترتيب العام لجدول الدورى .

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين مع ظهور محاولات متبادلة بالسيطرة على منطقة وسط الملعب لكن بعيدا عن تهديد المرمى هنا أو هناك .

بدأت ملامح الخطورة تظهر مع الدقيقة 5 بعد تسديدة قوية من كهربا تمر بجوار القائم الأيمن للاتحاد السكندرى .

وكاد بناهينى يفاجئ الزمالك بهدف أول لزعيم الثغر بالدقيقة 10 بعد تلقيه عرضية من محمد ناصف داخل منطقة الجزاء لكن يشتت عبد الله جمعة الكرة باللحظة الأخيرة .

وتشتعل المباراة مع الدقيقة 13 بعد كرة مشتركة بين أوباما لاعب الزمالك ونور السيد لاعب الاتحاد ليتدخل محمود عاشور الحكم لاحتواء الموقف بين اللاعبان .

وكاد كهربا يسجل هدف عالمى بالدقيقة 18 بعد تلقيه عرضية من عبد الله جمعة واستلم الكرة بإتقان داخل منطقة الجزاء وسددها لكن ينجح محمد ناصف مدافع الاتحاد فى التصدى للتسديدة بقدمه.

ويخترق مصطفى فتحى دفاع الاتحاد من الجبهة اليمنى ويسدد كرة قوية يتصدى لها الهانى سليمان بصعوبة على مرتين .

ويعود مصطفى فتحى للظهور مرة أخرى بالدقيقة 21 بتسديد رأسية قوية تجاه مرمى الاتحاد لكنها تمر بجوار القائم الأيمن .

ويشكل خالد قمر خطورة كبيرة على دفاع الزمالك بالدقيقة 25 بعد استلام الكرة داخل منطقة الجزاء ويسددها بقوة لكنها تصطدم بالدفاع الأبيض وتتحول لركلة ركنية .

وينجح خالد الغندور فى تسجيل أول أهداف الاتحاد السكندرى بالدقيقة 29 بعد هجمة خطيرة انتهت عند الغندور على حدود منطقة جزاء الزمالك ليضع الكرة على يسار جنش معلنا عن أول أهداف زعيم الثغر .

ويشهر محمود عاشور حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى بالدقيقة 32 لمحمود رزق مدافع الاتحاد بعد تدخل قوى مع عمر السعيد .

وينجح عمر السعيد فى تسجيل هدف التعادل للزمالك بالدقيقة 32 بعد عرضية متقنة من كهربا يسددها السعيد رأسية متقنة على يمين الهانى سليمان معلنا عن هدف التعادل للأبيض .

وبعد تسجيل الهدف يحدث اشتباك بين لاعبى الفريقي لرغبة لاعبى الزمالك فى الحصول على الكرة من داخل مرمى الاتحاد وسرعة اللعب وانتهت الأزمة بتدخل الحكم قبل إشهاره البطاقة الصفراء فى وجه الثنائى الهانى سليمان حارس الاتحاد وعبد الله جمعة لاعب الزمالك.

ثم يشهر محمود عاشور بطاقة صفراء جديدة فى وجه خالد قمر بعد تدخله بقوة مع مصطفى فتحى لاعب الزمالك .

وينقذ جنش مرمى الزمالك من استقبال هدف ثانى بعد التصدى ببراعة لرأسية بناهينى بالدقيقة 35 .

ويسدد كهربا كرة تجاه مرمى الاتحاد بالدقيقة 40 لكنه تمر بجوار القائم الأيسر للهانى سليمان .

ويهدر كهربا فرصة إضافة الهدف الثانى للزمالك بالدقيقة 42 بعد تلقى بينية متقنة من محمود علاء ليضعها فى مواجهة مرمى الاتحاد لكنه يسدد الكرة بجوار القائم الأيمن .

وينجح كهربا فى إضافة الهدف الثانى للزمالك بالدقيقة 45 بعد تمريرة سحرية من عمر السعيد لينفرد بمرمى الهانى سليمان ويضع الكرة بإتقان فى الشباك معلنا عن تقدم الأبيض بهدفين مقابل هدف .

ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل من ضائع لكنها لا تشهد جديد لينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين لهدف .

الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى فوجئ الجميع بقيام محمود عاشور حكم المباراة بطرد الثنائى محمود جنش حارس الزمالك و الهانى سليمان حارس الاتحاد بسبب اشتباكهما سويا فور انتهاء الشوط الأول ليقوم الحكم بإخطار الجهازين الإداريين بين شوطى اللقاء بطرد الحارسين .

ويقوم السويسرى جروس بأولى تغييرات الزمالك بنزول عماد السيد ليتولى حراسة العرين الأبيض وخروج مصطفى فتحى.

فيما قام حلمى طولان بأولى تغييرات الاتحاد بنزول محمود الزنفلى لحراسة المرمى وخروج بناهينى.

وقبل انطلاق الشوط الثانى قام محمود عاشور الحكم بعقد جلسة سريعة مع لاعبى الفريقين فى وسط الملعب وطالبهم بالهدوء وعدم الخروج عن النص بعد الأحداث الساخنة التى شهدها الشوط الأول سواء داخل الملعب أو خارجة .

وقام يوسف أوباما بارتداء شارة قيادة الزمالك بعد طرد جنش لكونه أقدم لاعبى الأبيض بينما أرتدى محمود بازوكا شارة قيادة الاتحاد السكندرى بعد طرد الهانى سليمان .

ويهدد أوباما مرمى الاتحاد بهجمة خطيرة بالدقيقة 50 بعد توغله بدفاع زعيم الثغر من الجبهة اليمنى ويسدد الكرة بقوة لكن يتصدى لها الزنفلى .

وتهدأ المباراة كثيرا بغياب الخطورة عن مرمى الفريقين حيث انحصر اللعب فى وسط الملعب .

ويشهر محمود عاشور بطاقة حمراء ثالثة بالمباراة بالدقيقة 65 فى وجه محمود رزق مدافع الاتحاد بعد توجيه ضربة قوية فى وجه عبد الله جمعة ليحصل على بطاقة صفراء ثانية ثم يتعرض للطرد .

ويجرى حلمى طولان ثانى تغييرات الاتحاد بعد طرد قلب دفاع الفريق السكندرى بإشراك مروان النجار لقيادة الدفاع بجوار بازوكا وخروج توشكا .

وتزداد المباراة هدوءا بعد طرد مدافع الاتحاد حيث تعددت تمريرات لاعبى الزمالك فى وسط ملعب الأبيض بعيدا عن مناطق الخطورة بينما انكمش لاعبو زعيم الثغر فى وسط ملعبهم لتعويض النقص العددى بعد استكمال المباراة بـ 9 لاعبين أمام 10 لاعبين للزمالك .

ويجرى حلمى طولان ثالث تغييرات الاتحاد بالدقيقة 78 بخروج أحمد نبيل مانجا ونزول فوزى الحناوى .

ويجرى السويسرى جروس التغيير الثانى للزمالك بالدقيقة 81 بخروج محمود كهربا ونزول بهاء مجدى .

وينقذ محمود علاء مرمى الزمالك من هجمة خطيرة بعد تصديه لعرضية محمود شعبان بالدقيقة 87 قبل وصولها لخالد قمر أمام المرمى الأبيض ويساهم فى حفاظ فريقه على تقدمه .

ويجرى جروس التغيير الثالث والأخير للزمالك بالدقيقة 90 بنزول المغربى حميد أحداد وخروج عمر السعيد .

ويحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل من ضائع وتشهد الدقيقة الثالثة احتساب الحكم للزمالك بعد عرقلة مروان النجار ليوسف أوباما داخل منطقة الجزاء ويتقدم محمود علاء لتسديد الكرة ويضعها باتقان على يمين الزنفلى معلنا عن ثالث أهداف الزمالك ثم يطلق الحكم صافرة النهائية معلنا فوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد .