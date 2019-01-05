» بطولة آسيا.. الإمارات تتعادل إيجابيًا مع البحرين

05 يناير 2019 - 08:23 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة لقاء الإمارات مع البحرين، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، في افتتاح بطولة كأس الأمم الآسيوية.

وتقدم منتخب البحرين عبر هدف محمد سعد الرميحي في الدقيقة 79، قبل أن يدرك المنتخب الإماراتي التعادل عن طريق البديل أحمد خليل (88 من ضربة جزاء).

المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأحد، حيث تلتقي تايلاند مع الهند على ستاد آل نهيان في أبو ظبي.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الخميس، حيث تلتقي البحرين مع تايلاند على ستاد آل مكتوم في دبي، والهند مع الإمارات على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

ويتأهل إلى دور الـ16 في البطولة الفريقين الحاصلين على المركز الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وسيطر الحذر على أداء الفريقين في بداية المباراة، حيث كانت أبرز الفرص في الدقيقة السادسة عندما أرسل الإماراتي علي مبخوت تمريرة إلى إسماعيل الحمادي على الجهة اليسرى لينطلق بسرعة ويقتحم منطقة الجزاء قبل أن يسدد دون مضايقة بجوار القائم.

ثم شهدت الدقيقة 23 محاولة جديدة للإمارات عندما أرسل علي سالمين تمريرة عرضية من الجهة اليمنى تابعها علي مخبوت على حافة منطقة الجزاء ولكنه سدد كرة مرت فوق العارضة.

في الجهة المقابلة ركز منتخب البحرين على خطورة وسرعة المهاجم محمد الرميحي، والذي سنحت له فرصة في الدقيقة 25 عبر كرة رأسية مرت بجوار القائم.

وتواصل تحسن أداء منتخب البحرين، ليحصل على فرصة جديدة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عبر ضربة حرة مباشرة نفذها كميل الأسود ومرت قريبة وخطيرة فوق العارضة.

وتواصل الشوط الثاني على ذات النسق، مع هيمنة الحذر على الأداء، وكانت أولى الفرص في الدقيقة 52 للبحرين عبر تسديدة علي جعفر مدان التي تصدى لها الحارس الإماراتي خالد عيسى على دفعتين.

وتبادل الفريقين المحاولات الهجومية بعد ذلك حتى جاءت أخطر الفرص للإمارات إثر تمريرة البديل سيف راشد العرضية من الجهة اليمنى والتي أخفق الدفاع البحريني في إبعادها فوصلت الكرة أمام علي مبخوت ليسدد من اللمسة الأولى محاولة خطيرة مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى (68).

ورد محمد الرميحي في هجمة سريعة من الجهة اليمنى قبل أن يسدد الكرة من مسافة بعيدة لكن الحارس خالد عيسى أبعدها إلى ركلة ركنية (72).

وعاد الرميحي ليعوض هذه الفرصة بتسجيل هدف التقدم للبحرين عندما تابع تمريرة سيد رضا عيسى العرضية من الجناح الأيمن، فلعب كرة بالرأس أبعدها الدفاع الإماراتي من على خط المرمى، ولكنه عاد وتابعها مرة ثانية ليسدد الكرة بالشباك (79).

واندفع أصحاب الأرض من أجل تعديل النتيجة، وكادوا يسجلون عندما هيأ إسماعيل الحمادي الكرة أمام سيف راشد في مواجهة المرمى ليسدد كرة خطيرة أبعدها الحارس سيد شبار علوي إلى ركلة ركنية (85).

وأثمر ضغط أصحاب الأرض عن تسجيل هدف التعادل عبر ضربة جزاء احتسبت نتيجة لمس البديل محمد مرهون للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ونفذها أحمد خليل بنجاح (88).