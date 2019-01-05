» تفاصيل العثور على جثة عاطل بشاطئ الفيروز

05 يناير 2019 - 09:29 م

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن كفر الشيخ، من كشف لغز العثور على جثة "عبدالحليم.م"، 35 سنة عاطل، والتى عثر عليها بشاطئ الفيروز بمصيف بلطيم، مرتديًا كامل ملابسه، وبحوزته 2 هاتف محمول، وبطاقته الشخصية، وبه جروح بالرأس والذراعين والكوعين، وبالكشف عليه من قبل مفتش الصحة، تبين وجود نزيف بالمخ بالإضافة للإصابات السابق ذكرها، وُنقلت الجثة بمشرحة مستشفى بلطيم المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال شقيق المتوفى "عادل" 30 سنة، عامل بشركة مقاولات، و"أ.س"46 سنة، صاحب مصنع درجات، أقرا بحضور شقيقه "المتوفى"، للعمل بمصنع الدراجات النارية، وأنه سقط على ممشى كورنيش المصيف.

وبالتحرى وفحص علاقات المتوفى، واتصالاته الأخيرة، تبين عدم صحة رواية شقيقه، وصاحب المصنع، وتبين أن صاحب مصنع الدراجات النارية، وبالاشتراك مع "ى.ف"، صاحب مزرعة دواجن، استعانا بالمتوفى، للقيام بأعمال حفر للتنقيب عن الآثار بجوار مزرعة الأخير، وأثناء قيامه بأعمال الحفر، سقط بالحفرة مما أدى لوفاته.

وتمكنت مباحث البرلس من ضبط صاحب المزرعة وصاحب مصنع الدراجات البخارية، واعترفا بأن المتوفى سقط بالحفرة، فحاولا نقله للمستشفى ولكنه فارق الحياة، فقام بإلقائه بالمكان الذى عثر عليه بشاطئ مصيف بلطيم.

وبالمعاينة لمكان الحفرة، تبين ردمها حديثًا، وأنها كانت بعمق 2 متر وتم تحريز أدوات الحفر، وعرض المتهمان على النيابة فى المحضر رقم 14لسنة 2019 إدارى مركز البرلس.