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أهلى جدة يتأهل إلى دور الـ32 بكأس خادم الحرمين

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محمد عبد الشافى
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المصريون

أهلي جدة

عبد الشافى

تأهل فريق أهلى جدة إلى دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على ضيفه الرياض من الدرجة الثانية، بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ64 من البطولة.

شارك محمد عبد الشافى فى المباراة بالكامل وظهر بمستوى متميز خلال أحداث اللقاء.

سجل رباعية فريق أهلى جدة فى المباراة عبد الفتاح عسيرى، نوح الموسى، دجانينى تافاريس وصافى الزقرتى فى الدقائق 28، 37، 41 و 69 من زمن المباراة، ليواجه فريق النجوم فى دور الـ 32.


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