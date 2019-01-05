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بولتون يحذر نظام الأسد من هذا الأمر الخطير

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مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

المصريون ووكالات

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حذر مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، السبت، نظام بشار الأسد من مغبة اعتباره الانسحاب العسكري الأمريكي المرتقب من سوريا دعوة لاستخدام الأسلحة الكيميائية.
وقال بولتون للصحفيين على متن طائرة تقله إلى تل أبيب: "ليس هناك تغير على الإطلاق في موقف الولايات المتحدة، وأي استخدام من النظام السوري لأسلحة كيميائية سيقابل برد قوي للغاية.. كما فعلنا في مرتين سابقتين"، حسب قناة "الحرة" الأمريكية.
وفي أبريل/نيسان 2018، نفذت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربة عسكرية استهدفت عدة مواقع في سوريا ردا على استخدام أسلحة كيميائية في مدينة دوما (جنوبي سوريا).
وجاءت الضربة بعد نحو عام على استهداف واشنطن قاعدة جوية عسكرية للنظام السوري ردا على "هجوم كيميائي" اتهم نظام الأسد بتنفيذه على بلدة خان شيخون شمال غربي البلاد.
وتابع بولتون في تصريحاته اليوم: "لذلك على النظام.. نظام الأسد، ألا تكون لديه أي أوهام بشأن الأمر".
وأضاف: "فيما نخوض في تفاصيل كيفية تنفيذ الانسحاب وملابساته لا نريد أن يرى نظام الأسد أن ما نفعله يمثل أي تخفيف لموقفنا المعارض لاستخدام أسلحة الدمار الشامل".
ووصل بولتون في وقت سابق اليوم إلى إسرائيل لبحث القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بالانسحاب من سوريا.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.
وبدأ التدخل الأمريكي في الحرب السورية في سبتمبر/أيلول 2014، من خلال شنّ غارات جوية ضد "داعش"، ثم بدأت واشنطن باستخدام تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الارهابي كقوة برية تدعمها تزامنًا مع تصاعد خطر "داعش".

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