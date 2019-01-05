  • السبت 05 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:51 م
بحث متقدم
شيرين

تعليق ناري لـ"شيرين" على اتهامها بالإساءة لمصر

تفجير كنيسة مارجرجس

استشهاد ضابط في انفجار عبوة ناسفة بالقرب من كنيسة

الطيب

أزهريون: هذا هو سر هجوم «جابر عصفور» على «الطيب»

الكابتن مجدي عبدالغني

عبدالغني للأهلي: «ياما فتحنالكم القيد مخصوص»

إغلاق المحلات بعد العاشرة مساءً

إغلاق المحلات بعد العاشرة مساءً.. للحكومة مآرب أخرى

السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر

السعودية ترد على اتهامها بتجنيد أطفال للقتال في اليمن

عماد أديب

إحالة عماد أديب للتأديب

الرئيس السيسي

«السيسي» في الكاتدرائية غدًا للمرة الخامسة.. هذه هي الرسالة

قطر

وفد حكومي مصري يزور قطر.. هذه هي الأسباب

نهلة عبدالعزيز

رئيسة القناة الثانية.. «ترقية أم إقالة»؟

في مدينة نصر..

استشهاد ضابط في انفجار عبوة ناسفة بالقرب من كنيسة

قضايا وحوادث

تفجير كنيسة مارجرجس
تفجير كنيسة مارجرجس

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مجهول يلقي بعبوة ناسفة على قوة من الجيش الإسرائيلي

#

رئيس البرلمان العربي يدين حادث المريوطية الإرهابي

#

بالصور.. مقتل سائحين وإصابة 10 في انفجار بـ"المريوطية"

#

مقتل 6 مدنيين في انفجار شرقي أفغانستان

أعلن مصدر أمني عن انفجار عبوة ناسفة في كنيسة العذراء وأبو سفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر، وأسفرت عن استشهاد ضابط المفرقعات بمنطقة مابين جامع والكنيسة. 
هذا وقد أسفر الانفجار عن استشهاد الرائد مصطفى عبيد وإصابة أخر، أثناء فحص شنطة كانت تحوي العبوة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مساعد البشير يبحث مع الرئيس السيسي هذا الأمر الهام
» بولتون يحذر نظام الأسد من هذا الأمر الخطير
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» قطر تعلن عن مفاجأة بعد كأس العالم 2022
» جدل برلماني حول تحويل المدارس الفنية لاقتصادية
» أمطار وعواصف ترابية وانخفاض بدرجات الحرارة غدًا
» تفاصيل العثور على جثة عاطل بشاطئ الفيروز
» الزمالك يفقد «أوباما» أمام بيراميدز
» أب يطعن ابنه لرفضه العمل معه
» تغريم «جنش» 300 ألف جنيه
» تفاصيل خناقة الشوارع بين «جنش» و«سليمان»

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول