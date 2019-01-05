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مدارس الخرطوم تستأنف الدراسة الثلاثاء المقبل

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احتجاجات السودان
احتجاجات السودان

المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، السبت، استئناف الدراسة في مدارس الولاية بداية من الثلاثاء المقبل.
وأوضحت الوزارة أن استئناف الدراسة سيشمل كل المراحل الدراسية قبل التعليم الجامعي وهي "رياض أطفال" و"مرحلة التعليم الأساسي"، و"مرحلة التعليم الثانوي"، وذلك لجميع المدارس سواء حكومية أو خاصة أو أجنبية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
ويأتي الإعلان عن استئناف الدراسة بالخرطوم، الذي لا يشمل التعليم الجامعي، وسط تزايد الدعوات من تجمعات مهنية وأحزاب المعارضة ومنظمات مدنية للخروج في موكب جماهيري بالعاصمة السودانية، غدا الأحد، لتسليم مذكرة للقصر الرئاسي تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي.
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة تعطيل الدراسة في كل المراحل الدراسية، بما فيها الجامعات، في الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى التي شهدت احتجاجات وأعمال عنف وحرق ومنها النيل الأبيض (جنوب) ونهر النيل والشمالية (شمال) وشمال كردفان (جنوب) وسنار (جنوب شرق) والقضارف (شرق).
وباستثناء ولاية الخرطوم، لم يعلن حتى الساعة عن استئناف الدارسة بأي من الولايات الأخرى.
وتشهد البلاد، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، احتجاجات بالخرطوم وعدد من ولايات البلاد منددة بالغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
وشهدت تلك الاحتجاجات حرق عدد من المقار الحكومية ودور لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، فضلا عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.
وتشهد البلاد، اليوم، هدوءا حذرا على وقع دعوات بالتظاهر، الأحد، في الخرطوم ومدن أخرى بينها عطبرة ومدني.

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