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أردوغان: صناعة السيارات بتركيا في تطور متصاعد

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ صناعة السيارات والصناعات الدفاعية تطورت في تركيا تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح فرع لمصنع "تيرسان كاردان" لصناعة قطع السيارات بولاية مانيسا غربي البلاد.
وأشار أردوغان إلى أنّ صادرات الشركة بلغت 80 مليون دولار سنويا، معربا عن ثقته بأن الرقم سيتجاوز مستقبلا عتبة 100 مليون دولار سنويا.
ولفت إلى أنّ حكومة "العدالة التنمية" أولت اهتماما كبيرا لقطاع إنتاج قطع المركبات والصناعات الدفاعية، قائلاً: إن المجالين شهدا تطورا ملحوظا يتصاعد باستمرار.

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