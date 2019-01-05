زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب غربي البرازيل

05 يناير 2019 - 11:10 م

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر، السبت، الجزء الغربي من البرازيل، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.



وقالت الهيئة إن مركز الزلزال يبعد بنحو 89 كم غرب مدينة تارائوسا البرازيلية.



ووقع الزلزال على عمق 575.3 كم، عند الساعة 19:25 ت.غ.

