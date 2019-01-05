تعليق صادم من "أديب" على هزيمة الأهلي من بيراميدز

05 يناير 2019 - 11:40 م

عقب الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة النادي الأهلي من نادي بيراميدز، بهدفين مقابل هدف في مؤجلات الجولة الثامنة بالدوري قائلا: «لقاء الاهلي وبيراميدز كانت مباراة قمة، والدوري أصبح فيه منافسة».



وأوضح «أديب»، خلال برنامج «حكاية» المذاع على قناة mbc مصر، مساء السبت، «كل اللى يهمنى هو أن يفوز نادي الزمالك بالدوري»، قائلًا: «أخر مرة الزمالك فاز بالدوري كنت بشعر، والآيفون كان لسه مطلعش»، مؤكدا أنه في حال المنافسة بين الزمالك وبيراميدز سيختار الزمالك.

