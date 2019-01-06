إمام مسجد ينقذ اقباط مدينة نصر من كارثة كبرى

06 يناير 2019 - 12:20 ص

قام إمام مسجد الحق، بعزبة الهجانة التابعة لمدينة نصر، نهاية شارع مصطفى النحاس، بإبلاغ القوى الأمنية المكلفة بحراسة كنيسة السيدة العذراء وأبو سيفين، بوجود عبوات ناسفة أعلى سطح المسجد ، ربما يتم استخدامها ضد الأقباط في احتفالات عيد الميلاد ، على الفور توجهت قوة أمنية للموقع وعثرت على 3 عبوات ناسفة ، وأثناء العمل على إبطالها ، انفجرت إحداها، بحسب موقع "أقباط متحدون".

