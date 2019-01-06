أول تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية على حادث مدينة نصر

06 يناير 2019 - 12:50 ص

نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، ببالغ الحزن، شهيد الوطن الرائد مصطفى عبيد، من إدارة المفرقعات، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه بفحص حقيبة وجدت بجوار كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين بعزبة الهجانة، تبين أن بها عبوة ناسفة، انفجرت ما أدى إلى استشهاده.



وقدمت الكنيسة -في بيان لها - خالص التعزية لأسرة الشهيد، مصلين إلى الله أن ينعم بالشفاء على المصابين في الحادث ذاته.

